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Сидни Кросби может принять участие в Турнире четырёх наций — Дрегер

Сидни Кросби может принять участие в Турнире четырёх наций — Дрегер
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Звёздный нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, восстанавливающийся в данный момент после травмы, может сыграть за сборную Канады на предстоящем Турнире четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и Монреале.

«Сидни Кросби направляется в Монреаль. Завтра он выйдет на лёд в рамках продолжающейся оценки состава сборной Канады. Составы должны быть окончательно утверждены к пяти вечера в понедельник. Если будет наблюдаться прогресс, Канада может решить сохранить Кросби и сделать ставку на то, что он станет доступным по мере матчей», — сообщает инсайдер НХЛ Даррен Дрегер в социальных сетях.

Напомним, 37-летний Кросби пропустил последние два матча «Питтсбурга» из-за повреждения руки. В нынешнем сезоне НХЛ на его счету 58 (17+41) очков в 55 играх.

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