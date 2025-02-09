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«Питтсбург» забрал защитника Владислава Колячонка с драфта отказов — Фридман

«Питтсбург» забрал защитника Владислава Колячонка с драфта отказов — Фридман
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«Питтсбург Пингвинз» забрал с драфта отказов белорусского защитника Владислава Колячонка, куда его ранее выставила «Юта». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман в социальных сетях.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 23-летний Колячонок провёл 23 матча за «Юту», в которых забросил две шайбы и оформил три результативные передачи. Он не выходил на лёд с 9 января. Этот сезон стал четвёртым для белоруса за франшизу, которая до своего переезда в Солт-Лейк-Сити называлась «Аризона Койотс».

Игрок сборной Беларуси был выбран во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 52-м номером клубом «Флорида Пантерз».

На данный момент «Питтсбург» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Столичного дивизиона, набрав 55 очков после 57 матчей.

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