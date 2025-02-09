Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину, обошедшему Эспозито по очкам в НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который продолжается в эти минуты.
Благодаря этому успеху 39-летний Овечкин довёл число своих очков за карьеру в НХЛ до 1592, что помогло ему выйти на чистое 11-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя легендарного Фила Эспозито (1590).
Болельщики на «Кэпитал Уан-Арене» устроили овации своему кумиру в честь его очередного достижения.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео торжественного момента:
Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету российского суперфорварда 42 (26+16) очка в 39 матчах. Он отстаёт на 15 голов от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 879 шайб, у канадца — 894.
- 9 февраля 2025
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