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Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину, обошедшему Эспозито по очкам в НХЛ

Болельщики «Вашингтона» устроили овации Овечкину, обошедшему Эспозито по очкам в НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который продолжается в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)     3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49     4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29     4:5 Шмальц – 65:00    

Благодаря этому успеху 39-летний Овечкин довёл число своих очков за карьеру в НХЛ до 1592, что помогло ему выйти на чистое 11-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя легендарного Фила Эспозито (1590).

Болельщики на «Кэпитал Уан-Арене» устроили овации своему кумиру в честь его очередного достижения.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео торжественного момента:

Всего в нынешнем сезоне с учётом этой игры на счету российского суперфорварда 42 (26+16) очка в 39 матчах. Он отстаёт на 15 голов от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. У россиянина 879 шайб, у канадца — 894.

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