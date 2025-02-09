Результаты матчей ВХЛ 9 февраля

Сегодня, 9 февраля, состоялись пять матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

ВХЛ. Результаты 9 февраля:

По состоянию на 9 февраля лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков после 50 матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 74 очками после 51 игры. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 50 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.