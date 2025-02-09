Результаты матчей ВХЛ 9 февраля
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Сегодня, 9 февраля, состоялись пять матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
ВХЛ. Результаты 9 февраля:
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Буран
Воронеж
1:0 Климкин (Четвериков, Якупов) – 43:10 (5x4) 2:0 Якупов (Филатов) – 59:20 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
4 : 6
Химик
Воскресенск
0:1 Чезганов (Корбит, Рябов) – 12:02 (5x4) 1:1 Шафеев (Крикунов, Михнин) – 20:57 (5x5) 1:2 Чезганов – 21:08 (5x5) 2:2 Шафеев (Каримов) – 33:22 (5x5) 2:3 Корбит (Соколов) – 33:46 (5x5) 2:4 Усманов (Лукин, Соловьёв) – 36:01 (5x5) 2:5 Яриков (Замула) – 36:53 (5x5) 2:6 Чезганов (Корбит) – 43:48 (5x5) 3:6 Баранов (Пиков) – 46:45 (5x3) 4:6 Шафеев (Бурлуцкий, Овечкин) – 52:44 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 1
Б
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Голубев (Акмальдинов, Гареев) – 02:30 (5x5) 1:1 Петраков (Андриянов) – 04:58 (5x5) 2:1 Лапин – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
3 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Чесноков (Кирсанов) – 01:27 (5x5) 1:1 Стрельцов (Бякин, Микулович) – 07:47 (5x5) 2:1 Прохоров (Икамацких, Редков) – 16:56 (5x5) 2:2 Омелюсик (Опалев, Сергеев) – 33:29 (5x4) 2:3 Чесноков (Орлович-Грудков, Минаев) – 35:16 (5x5) 3:3 Стрельцов (Прохоров, Бякин) – 44:51 (5x4) 3:4 Яковлев (Чесноков) – 51:07 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
2 : 6
ХК Тамбов
Тамбов
0:1 Аксёнов (Сущев, Перескоков) – 16:52 (5x5) 0:2 Кузнецов (Файзуллин) – 18:39 (5x5) 0:3 Тихонов (Нечаев, Перескоков) – 21:55 (5x5) 0:4 Аксёнов (Шалапов, Перескоков) – 24:41 (5x5) 0:5 Перескоков (Аксёнов, Тихонов) – 27:17 (5x5) 1:5 Ряшенцев (Миннеханов) – 36:00 (5x5) 1:6 Перескоков (Кузнецов, Гиматов) – 50:41 (5x4) 2:6 Ломако – 54:43 (5x5)
По состоянию на 9 февраля лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков после 50 матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 74 очками после 51 игры. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.
Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 50 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.
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