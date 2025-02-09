Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей ВХЛ 9 февраля

Результаты матчей ВХЛ 9 февраля
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, состоялись пять матчей в рамках Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

ВХЛ. Результаты 9 февраля:

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Барс
Казань
Окончен
2 : 0
Буран
Воронеж
1:0 Климкин (Четвериков, Якупов) – 43:10 (5x4)     2:0 Якупов (Филатов) – 59:20 (en)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
4 : 6
Химик
Воскресенск
0:1 Чезганов (Корбит, Рябов) – 12:02 (5x4)     1:1 Шафеев (Крикунов, Михнин) – 20:57 (5x5)     1:2 Чезганов – 21:08 (5x5)     2:2 Шафеев (Каримов) – 33:22 (5x5)     2:3 Корбит (Соколов) – 33:46 (5x5)     2:4 Усманов (Лукин, Соловьёв) – 36:01 (5x5)     2:5 Яриков (Замула) – 36:53 (5x5)     2:6 Чезганов (Корбит) – 43:48 (5x5)     3:6 Баранов (Пиков) – 46:45 (5x3)     4:6 Шафеев (Бурлуцкий, Овечкин) – 52:44 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
2 : 1
Б
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Голубев (Акмальдинов, Гареев) – 02:30 (5x5)     1:1 Петраков (Андриянов) – 04:58 (5x5)     2:1 Лапин – 65:00    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
3 : 4
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
0:1 Чесноков (Кирсанов) – 01:27 (5x5)     1:1 Стрельцов (Бякин, Микулович) – 07:47 (5x5)     2:1 Прохоров (Икамацких, Редков) – 16:56 (5x5)     2:2 Омелюсик (Опалев, Сергеев) – 33:29 (5x4)     2:3 Чесноков (Орлович-Грудков, Минаев) – 35:16 (5x5)     3:3 Стрельцов (Прохоров, Бякин) – 44:51 (5x4)     3:4 Яковлев (Чесноков) – 51:07 (5x5)    
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
09 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
2 : 6
ХК Тамбов
Тамбов
0:1 Аксёнов (Сущев, Перескоков) – 16:52 (5x5)     0:2 Кузнецов (Файзуллин) – 18:39 (5x5)     0:3 Тихонов (Нечаев, Перескоков) – 21:55 (5x5)     0:4 Аксёнов (Шалапов, Перескоков) – 24:41 (5x5)     0:5 Перескоков (Аксёнов, Тихонов) – 27:17 (5x5)     1:5 Ряшенцев (Миннеханов) – 36:00 (5x5)     1:6 Перескоков (Кузнецов, Гиматов) – 50:41 (5x4)     2:6 Ломако – 54:43 (5x5)    

По состоянию на 9 февраля лучшей командой ВХЛ является новокузнецкий «Металлург», набравший 75 очков после 50 матчей. На втором месте находится «Динамо» из Санкт-Петербурга с 74 очками после 51 игры. Тройку лидеров замыкает тюменский «Рубин» с 74 очками после 52 встреч.

Главным аутсайдером ВХЛ на данный момент является «Юнисон-Москва», на счету которого 33 очка после 50 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник», в финальной серии прошлого сезона взявший верх над тульской АКМ со счётом 4-0.

Материалы по теме
Болельщик умер во время матча ВХЛ в Красноярске
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android