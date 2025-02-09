Три передачи Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Юту». У Сергачёва ассист

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б.

Шайбами в составе победителей отметились Джош Доан, Майкл Карконе, Джек Макбэйн и Дилан Гюнтер. У «Кэпиталз» дубль на счету Тома Уилсона. Ещё по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа и Дилан Строум.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи. У «Юты» ассистентским баллом отметился ещё один россиянин Михаил Сергачёв.

«Юта» набрала 57 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. У «Вашингтона» 80 очков и первое место в Столичном дивизионе.