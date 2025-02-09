«Тампа» без Кучерова добилась выездной победы над «Монреалем». У Василевского 32 сейва

В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.

Шайбами в составе «молний» отметились Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли. У хозяев дубль на счету Брендана Галлахера. Ещё одна шайба на счету Кристиана Дворака.

Напомним, российский нападающий и лидер «Тампы» Никита Кучеров пропустил этот матч из-за травмы верхней части тела. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

«Лайтнинг» набрали 66 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Монреаль» находится на седьмой строчке с 55 очками.