Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Монреаль Канадиенс — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 9 февраля 2025, счёт 3:5, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» без Кучерова добилась выездной победы над «Монреалем». У Василевского 32 сейва
Комментарии

В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56     0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28     1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp)     1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp)     1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43     2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45     3:4 Галлахер – 49:19     3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44    

Шайбами в составе «молний» отметились Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли. У хозяев дубль на счету Брендана Галлахера. Ещё одна шайба на счету Кристиана Дворака.

Напомним, российский нападающий и лидер «Тампы» Никита Кучеров пропустил этот матч из-за травмы верхней части тела. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.

«Лайтнинг» набрали 66 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Монреаль» находится на седьмой строчке с 55 очками.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
Материалы по теме
Официально
Никита Кучеров пропускает матч с «Монреалем» из-за травмы верхней части тела
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android