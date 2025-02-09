«Тампа» без Кучерова добилась выездной победы над «Монреалем». У Василевского 32 сейва
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В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56 0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28 1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp) 1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp) 1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43 2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45 3:4 Галлахер – 49:19 3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44
Шайбами в составе «молний» отметились Ник Пол, Виктор Хедман, Брейден Пойнт, Земгус Гиргенсонс и Энтони Чирелли. У хозяев дубль на счету Брендана Галлахера. Ещё одна шайба на счету Кристиана Дворака.
Напомним, российский нападающий и лидер «Тампы» Никита Кучеров пропустил этот матч из-за травмы верхней части тела. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.
«Лайтнинг» набрали 66 очков и занимают третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Монреаль» находится на седьмой строчке с 55 очками.
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