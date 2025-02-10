Результаты матчей Еврохоккейтура 9 февраля 2025 года

Вчера, 9 февраля, прошёл заключительный игровой день шведского этапа Еврохоккейтура — Хоккейных игр Beijer. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей, состоявшихся в указанный день.

Результаты матчей Еврохоккейтура 9 февраля:

Швейцария — Чехия — 0:3;

Швеция — Финляндия — 1:4.

Победителем Хоккейных игр Beijer — 2025 стала сборная Финляндии. Команда Антти Пеннанена набрала восемь очков за три матча. На втором месте турнир завершила национальная команда Чехии, заработав шесть очков. Сборная Швейцарии, у которой три очка, осталась на третьей строчке. Замкнула квартет Швеция. Команда набрала одно очко.