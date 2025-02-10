В НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига обновила дату, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. В последнем матче с «Ютой» (4:5) Овечкин оформил ассистентский хет-трик.

Александр Овечкин в нынешнем сезоне забивает 0,67 голов за игру, что позволяет ему обойти Уэйна Гретцки в Коламбусе 13 апреля в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

В среднем за карьеру количество голов за матч у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки в последней игре «Вашингтона» в сезоне регулярки на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 17 апреля.

Овечкин отстаёт на 15 шайб от рекорда Гретцки. У россиянина — 879 голов в регулярках НХЛ, у канадца — 894.

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