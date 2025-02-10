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В НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки

В НХЛ обновили дату, когда Овечкин побьёт рекорд Гретцки
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Национальная хоккейная лига обновила дату, когда российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки. В последнем матче с «Ютой» (4:5) Овечкин оформил ассистентский хет-трик.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)     3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49     4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29     4:5 Шмальц – 65:00    

Александр Овечкин в нынешнем сезоне забивает 0,67 голов за игру, что позволяет ему обойти Уэйна Гретцки в Коламбусе 13 апреля в матче с «Коламбус Блю Джекетс».

В среднем за карьеру количество голов за матч у звёздного капитана составляет 0,6. Данный показатель позволяет Овечкину побить рекорд Гретцки в последней игре «Вашингтона» в сезоне регулярки на выезде с «Питтсбург Пингвинз» 17 апреля.

Овечкин отстаёт на 15 шайб от рекорда Гретцки. У россиянина — 879 голов в регулярках НХЛ, у канадца — 894.

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