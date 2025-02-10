Тренер «Вашингтона» назвал недооценённый аспект игры Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина, который сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 Б).
«Овечкин сделал две важные передачи, которые привели к голам, и это, на мой взгляд, недооценённый аспект его игры, о котором не так часто говорят. Все привыкли, что если шайба у Овечкина, то он будет бросать. Все думают только о его броске. Но у него есть этот скрытый пас, пас-бросок, как я его называю. И сегодня мы увидели это в деле – обе голевые передачи были именно такими. Это были большие моменты, которые он создал для нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.
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