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Тренер «Вашингтона» назвал недооценённый аспект игры Александра Овечкина

Тренер «Вашингтона» назвал недооценённый аспект игры Александра Овечкина
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре российского нападающего Александра Овечкина, который сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 Б).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)     3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49     4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29     4:5 Шмальц – 65:00    

«Овечкин сделал две важные передачи, которые привели к голам, и это, на мой взгляд, недооценённый аспект его игры, о котором не так часто говорят. Все привыкли, что если шайба у Овечкина, то он будет бросать. Все думают только о его броске. Но у него есть этот скрытый пас, пас-бросок, как я его называю. И сегодня мы увидели это в деле – обе голевые передачи были именно такими. Это были большие моменты, которые он создал для нас», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач.

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