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Тренер «Юты» высказался о вратаре, который получил травму после броска Овечкина

Тренер «Юты» высказался о вратаре, который получил травму после броска Овечкина
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Главный тренер «Юты» Андре Туриньи ответил на вопрос о травме голкипера Коннора Ингрэма, которую он получил в матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Кэпиталз» после броска российского нападающего Александра Овечкина.

Овечкин мощнейшим броском попал в голкиперу «Юты» в грудь. Вратарь гостей не смог продолжить игру из-за повреждения, вызванного броском Александра, и уступил место в воротах Карелу Веймелке.
«Он травмирован. Нет, я не знаю его статус на данный момент. Его обследуют и посмотрим», — приводит слова Туриньи Russian Machine Never Breaks.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» занимает десятое место на Западе, набрав 57 очков.

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