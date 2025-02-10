Тренер «Тампы» рассказал о травме Никиты Кучерова

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о травме российского нападающего Никиты Кучерова из-за которой он пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:3).

«Вчера вечером он что-то подвернул и не смог выйти на лёд, так что перерыв — отличное время для него», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 82 (25+57) очка в 52 матчах. На данный момент он является третьим бомбардиром лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (87) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (83).

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