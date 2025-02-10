Тренер «Тампы» рассказал о травме Никиты Кучерова
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер высказался о травме российского нападающего Никиты Кучерова из-за которой он пропустил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс» (5:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56 0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28 1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp) 1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp) 1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43 2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45 3:4 Галлахер – 49:19 3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44
«Вчера вечером он что-то подвернул и не смог выйти на лёд, так что перерыв — отличное время для него», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.
Всего в нынешнем сезоне на счету 31-летнего Кучерова 82 (25+57) очка в 52 матчах. На данный момент он является третьим бомбардиром лиги, уступая лишь Натану Маккиннону из «Колорадо Эвеланш» (87) и Леону Драйзайтлю из «Эдмонтон Ойлерз» (83).
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