Спенсер Карбери прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Ютой»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 Б).

«Мы просто не начали вовремя, и уже к началу второго периода уступали 0:2. Мы забили в большинстве, чтобы сократить разрыв, но затем снова пропустили. Первые два периода были не очень хорошими – что есть, то есть.

Но, опять же, наши ребята заслуживают уважения. Мы боролись в третьем периоде, он был действительно хорошим. Мы будем сражаться дальше. Соперник играл второй день подряд, так что мы контролировали игру и смогли сравнять счёт – вот что мы можем вынести из этого матча», — приводит слова Карбери официальный сайт «Вашингтона».

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» занимает десятое место на Западе, набрав 57 очков.

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