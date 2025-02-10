Овечкин вышел на чистое 56-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp) 3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49 4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29 4:5 Шмальц – 65:00
Теперь на счету Овечкина 714 результативных передач в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 56-е место в истории НХЛ.
В нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач. «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков.
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