Овечкин вышел на чистое 56-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи.

Теперь на счету Овечкина 714 результативных передач в заокеанской лиге. По этому показателю Александр вышел на чистое 56-е место в истории НХЛ.

В нынешнем сезоне Овечкин провёл 39 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 17 результативных передач. «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: