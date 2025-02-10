Форвард «Вашингтона» Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Нападающий «столичных» Том Уилсон записал в свой актив две заброшенные шайбы и повторил личный рекорд по голам в сезонах НХЛ.

Теперь на его счету 24 гола в 55 матчах этой текущего розыгрыша. 30-летний канадец повторил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне НХЛ. Столько голов же он забил в 78 матчах в сезоне-2021/22. В текущем сезоне на счету Уилсона также 18 результативных передач, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров своего клубы этой регулярки.

Напомним, «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Востока с 80 очками.

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