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Форвард «Вашингтона» Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ

Форвард «Вашингтона» Уилсон повторил личный рекорд по голам в сезоне НХЛ
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Нападающий «столичных» Том Уилсон записал в свой актив две заброшенные шайбы и повторил личный рекорд по голам в сезонах НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10     0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42     1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp)     1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07     2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp)     2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp)     3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49     4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29     4:5 Шмальц – 65:00    

Теперь на его счету 24 гола в 55 матчах этой текущего розыгрыша. 30-летний канадец повторил личный рекорд по забитым голам в одном сезоне НХЛ. Столько голов же он забил в 78 матчах в сезоне-2021/22. В текущем сезоне на счету Уилсона также 18 результативных передач, он занимает пятое место в списке лучших бомбардиров своего клубы этой регулярки.

Напомним, «Вашингтон» возглавляет турнирную таблицу Востока с 80 очками.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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