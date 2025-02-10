Александр Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Юта»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи.

После окончания матча пресс-служба НХЛ назвала имена трёх лучших хоккеистов данной встречи. Так первой звездой стал канадский форвард хозяев Том Уилсон, отличившийся двумя заброшенными шайбами и результативной передачей. Второй звездой признан Александр Овечкин.

Третья звезда — форвард «Юты» Дилан Гюнтер (гол и передача).

Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач