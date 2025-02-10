«Хорошим это не кончится». Тренер «Вашингтона» Карбери — после поражения от «Юты»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 Б).

«Мне не нравится, как мы иногда играем в матчах и вынуждены бороться, чтобы вернуть себя в игру. Если ты играешь с огнём и постоянно оказываешься в минусе на два гола в этой лиге, хорошим это не кончится», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Вашингтон» в данной встрече уступал со счётом 0:2 уже после первых двух минут игры.

«Кэпиталз» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» занимает 10-е место на Западе, набрав 57 очков.

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