«Хорошим это не кончится». Тренер «Вашингтона» Карбери — после поражения от «Юты»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Ютой» (4:5 Б).
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp) 3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49 4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29 4:5 Шмальц – 65:00
«Мне не нравится, как мы иногда играем в матчах и вынуждены бороться, чтобы вернуть себя в игру. Если ты играешь с огнём и постоянно оказываешься в минусе на два гола в этой лиге, хорошим это не кончится», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, «Вашингтон» в данной встрече уступал со счётом 0:2 уже после первых двух минут игры.
«Кэпиталз» занимают первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 80 очков. «Юта» занимает 10-е место на Западе, набрав 57 очков.
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