Александр Овечкин набрал девять очков в пяти последних матчах «Вашингтона»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Российский нападающий и капитан хозяев Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи.

Таким образом, российская звезда НХЛ набрала девять очков в пяти последних матчах «Вашингтона». Ранее Овечкин отметился голом и двумя ассистами в матче с «Оттавой», а также голами в ворота «Виннипега», «Флориды» и «Филадельфии».

В текущем сезоне НХЛ на счету форварда 26 голов и 17 результативных передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

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