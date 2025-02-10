НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 10 февраля

10 февраля в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Юте» со счётом 4:5 Б. Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин записал на свой счёт три результативные передачи. У «Юты» ассистентским баллом отметился ещё один россиянин, Михаил Сергачёв.
В Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5. Российский нападающий и лидер «Тампы» Никита Кучеров пропустил этот матч из-за травмы верхней части тела. Его одноклубник и соотечественник Андрей Василевский отразил 32 броска по своим воротам.
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