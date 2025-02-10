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«Он украл эту победу для нас». Пойнт — об игре Андрея Василевского с «Монреалем»

«Он украл эту победу для нас». Пойнт — об игре Андрея Василевского с «Монреалем»
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Россиянин принял участие во втором матче за два дня и отразил 32 броска.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56     0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28     1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp)     1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp)     1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43     2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45     3:4 Галлахер – 49:19     3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44    

«Он играл невероятно, в обоих матчах. Просто нереально и был главной причиной того, что мы выиграли оба этих матча. Его уверенность передаётся всей команде. Я думаю, сегодня он украл эту победу для нас», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Василевский одержал 25 побед в 43 матчах с процентом отражённых бросков 91,9% и коэффициентом надёжности 2.32. Отметим, что в матче не принимал участия российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.

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