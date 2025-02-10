«Он украл эту победу для нас». Пойнт — об игре Андрея Василевского с «Монреалем»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт высоко оценил игру вратаря Андрея Василевского в матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Россиянин принял участие во втором матче за два дня и отразил 32 броска.

«Он играл невероятно, в обоих матчах. Просто нереально и был главной причиной того, что мы выиграли оба этих матча. Его уверенность передаётся всей команде. Я думаю, сегодня он украл эту победу для нас», — цитирует Пойнта пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Василевский одержал 25 побед в 43 матчах с процентом отражённых бросков 91,9% и коэффициентом надёжности 2.32. Отметим, что в матче не принимал участия российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров.