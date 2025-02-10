Виктор Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Для шведского игрока обороны эта игра стала 179-й, в которой хоккеист набирал два и более очка.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56 0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28 1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp) 1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp) 1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43 2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45 3:4 Галлахер – 49:19 3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44
Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ и вышел на третье место среди европейских защитников по этому показателю. Больше подобных матчей провели лишь два шведских защитника — Эрик Карлссон (207) и Никлас Лидстрём (264).
Напомним, в Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.
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