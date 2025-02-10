Виктор Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Для шведского игрока обороны эта игра стала 179-й, в которой хоккеист набирал два и более очка.

Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ и вышел на третье место среди европейских защитников по этому показателю. Больше подобных матчей провели лишь два шведских защитника — Эрик Карлссон (207) и Никлас Лидстрём (264).

Напомним, в Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.