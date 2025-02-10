Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ

Виктор Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман отметился голом и результативной передачей в победном матче с «Монреаль Канадиенс» (5:3). Для шведского игрока обороны эта игра стала 179-й, в которой хоккеист набирал два и более очка.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пол (Хагель) – 06:56     0:2 Хедман (Гонсалвес, Чирелли) – 10:28     1:2 Галлахер (Ньюхук, Мэтисон) – 18:53 (pp)     1:3 Пойнт (Гюнцель, Хедман) – 21:05 (pp)     1:4 Гиргенсонс (Аткинсон, Эйссимонт) – 26:43     2:4 Дворак (Савар, Слафковски) – 32:45     3:4 Галлахер – 49:19     3:5 Чирелли (Гюнцель, Хагель) – 59:44    

Хедман обошёл Сергея Гончара по числу матчей с двумя и более очками в НХЛ и вышел на третье место среди европейских защитников по этому показателю. Больше подобных матчей провели лишь два шведских защитника — Эрик Карлссон (207) и Никлас Лидстрём (264).

Напомним, в Монреале (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» потерпел поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 3:5.

Материалы по теме
«Тампа» без Кучерова добилась выездной победы над «Монреалем». У Василевского 32 сейва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android