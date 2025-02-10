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Джейк Сандерсон заменит Куинна Хьюза в сборной США на Турнире четырёх наций

Джейк Сандерсон заменит Куинна Хьюза в сборной США на Турнире четырёх наций
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Защитник «Оттавы Сенаторз» Джейк Сандерсон заменит игрока обороны «Ванкувер Кэнакс» Куинна Хьюза в сборной США на Турнире четырёх наций, сообщает пресс-служба НХЛ. Защитник «Кэнакс» пропустил последние четыре матча команды из-за травмы и не успеет восстановиться к международному турниру.

25-летний Хьюз, выигравший «Норрис Трофи» как лучший защитник НХЛ в прошлом сезоне, лидирует в «Ванкувере» с 59 (14+45) очками в 47 играх в этом сезоне.

У 22-летнего Сандерсона 35 (5+30) очков в 55 играх за «Сенаторз» в текущем сезоне. Выбранный «Оттавой» под общим пятым номером на драфте НХЛ 2020 года Сандерсон набрал 105 (19+86) очков в 211 играх за карьеру в НХЛ.

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