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Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2025 года
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Сегодня, 10 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 75 очков после 50 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.

Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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