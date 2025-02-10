Расписание матчей ВХЛ на 10 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 10 февраля, пройдут восемь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Звезда
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Омские Крылья
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Зауралье
Курган
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Не начался
Югра
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Южный Урал
Оренбургская область
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 16:30 МСК
Челмет
Челябинск
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Магнитка
Магнитогорск
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Не начался
ЦСК ВВС
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 75 очков после 50 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 февраля 2025
-
10:20
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:15
-
07:58
-
06:03
-
05:47
-
05:02
-
04:57
-
04:54
-
04:39
-
03:54
-
03:00
-
00:10
- 9 февраля 2025
-
23:46
-
23:45
-
23:29
-
23:05
-
22:55
-
22:36
-
22:28
-
22:11
-
21:54
-
21:45
-
21:43
-
21:25
-
21:07
-
20:58
-
20:44
-
20:25