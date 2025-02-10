Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей МХЛ на 10 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 10 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 18:30 МСК
Локо-76
Ярославль
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
10 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
Хорс-Карелия
Кондопога
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 66 очков после 42 игр. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 66 очков за 42 матча. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (64), на третьем — «Ирбис» (62).

Материалы по теме
Рекорд посещаемости, перформанс игрока СКА. Как прошёл Кубок Вызова МХЛ — 2025?
Рекорд посещаемости, перформанс игрока СКА. Как прошёл Кубок Вызова МХЛ — 2025?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android