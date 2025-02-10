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Проспект «Вашингтона» обвинён в вождении в нетрезвом виде и покидании места ДТП

Проспект «Вашингтона» обвинён в вождении в нетрезвом виде и покидании места ДТП
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Проспект «Вашингтон Кэпиталз» и защитник «Лондон Найтс» Кэм Аллен был обвинён в вождении в нетрезвом виде и в том, что скрылся с места ДТП, сообщает Dailyfaceoff. 20-летний Аллен должен явиться в суд 6 марта.

Хоккеист стал виновником ДТП, в котором его пассажир получил травмы различной степени тяжести, после чего был госпитализирован. В пресс-релизе полиции перечислены следующие обвинения: ненадлежащее управление транспортным средством, превышение концентрации алкоголя в крови, невыполнение обязанностей, несообщение о ДТП.

«Кэпиталз» выбрали Аллена на драфте НХЛ под общим 136-м номером в 2023 году. Он подписал контракт новичка 5 июля 2024 года после своего третьего сезона в «Гвельф Шторм» Хоккейной лиги Онтарио. Аллен также неоднократно представлял Канаду на международном уровне. Он был капитаном команды, завоевавшей золотую медаль на Кубке Глинки-Гретцки в 2022 году, и был капитаном команды на юниорском чемпионате мира следующей весной, завоевав бронзу.

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