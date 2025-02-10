У комментатора Скворцова в Новосибирске диагностировали ушиб мозга — источник

Медики диагностировали у госпитализированного в Новосибирске спортивного комментатора Романа Скворцова ушиб мозга и гематому, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Информации об ухудшении состояния нет.

На данный момент комментатор находится в одной из больниц Новосибирска под присмотром врачей и проходит обследование. Полиция изучает материалы дела и уже запросила записи с камер видеонаблюдения.

Напомним, вчера стало известно, что Скворцов был найден без сознания на улице Новосибирска, где проходил Матч звёзд КХЛ. Комментатор был доставлен в реанимацию с травмами головы. В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.