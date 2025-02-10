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«Самая обидная ошибка». Кожевников рассказал, чем ему не понравился Матч звёзд КХЛ

«Самая обидная ошибка». Кожевников рассказал, чем ему не понравился Матч звёзд КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил прошедший Матч звёзд — 2025 КХЛ в Новосибирске и заявил, что был удивлён отсутствием на нём героев специальной военной операции.

«Накладок было много — ошибки в объявлениях, нелепые конкурсы. Есть вопросы и по приглашённым — где Радулов, где именно новосибирские герои — Окулов и Шалунов? Но это всё мелочи. Самая обидная ошибка — в другом. Все последние годы говорю о том, что КХЛ не имеет права жить отдельно от страны и народа, для которых всё связано со спецоперацией. Ладно, регулярный чемпионат, во время которого кто-то в лиге словно бы умышленно убрал все темы СВО. Но Матч звёзд — совершенно особое, народное мероприятие, когда нельзя делать вид, что «я не я и лошадь не моя».

Честно скажу, был уверен, что хотя бы на звёздных выходных КХЛ сможет тему отыграть и объединиться с народом. Но нет — молчок. Получите на тренерских скамейках пустейших стендап-комиков. Хотя там наряду с тренерами ну просто напрашивалось появление героев СВО, так или иначе связанных с хоккеем, со спортом в целом. А таковых в нашем хоккейном мире, к счастью, много», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, в финальной встрече на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги — 2025 Дивизион Чернышёва победил Дивизион Боброва со счётом 9:8. Звёздный уикенд прошёл в Новосибирске на «Сибирь-Арене».

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