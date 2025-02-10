Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения на Азиатских играх

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после матча на Азиатских играх, сообщает «РИА Новости». Драка началась во время рукопожатий после окончания встречи, в которой Туркмения уступила со счётом 1:5.

Один из игроков туркменской сборной исподтишка нанёс удар кулаком в лицо хоккеисту сборной Гонконга, который не ожидал подобного, после чего произошла потасовка. Спортивная федерация Гонконга обратилась к Международной федерации хоккея с просьбой принять дисциплинарные меры к хоккеистам туркменской сборной.

В Китае 7 февраля стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград. Зимние Азиатские игры — международное спортивное мероприятие, организованное Олимпийским советом Азии. Впервые они прошли в городе Саппоро (Япония) в 1986 году.