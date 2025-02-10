Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения на Азиатских играх

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после поражения на Азиатских играх
Аудио-версия:
Комментарии

Хоккеисты сборной Туркмении напали на команду Гонконга после матча на Азиатских играх, сообщает «РИА Новости». Драка началась во время рукопожатий после окончания встречи, в которой Туркмения уступила со счётом 1:5.

Один из игроков туркменской сборной исподтишка нанёс удар кулаком в лицо хоккеисту сборной Гонконга, который не ожидал подобного, после чего произошла потасовка. Спортивная федерация Гонконга обратилась к Международной федерации хоккея с просьбой принять дисциплинарные меры к хоккеистам туркменской сборной.

В Китае 7 февраля стартовали IX Зимние Азиатские игры, которые проходят в китайских городах Харбин и Ябули. Атлеты будут соревноваться в 10 дисциплинах по шести видам спорта, где разыгрывается 51 комплект медалей. В играх участвуют более 1000 спортсменов из 32 стран Азии, которые борются за 64 комплекта наград. Зимние Азиатские игры — международное спортивное мероприятие, организованное Олимпийским советом Азии. Впервые они прошли в городе Саппоро (Япония) в 1986 году.

Материалы по теме
11 хоккеистов «Барыса» выступят за сборную Казахстана на Азиатских играх в феврале
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android