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Жена Романа Скворцова подтвердила, что инцидент с комментатором связан с криминалом

Жена Романа Скворцова подтвердила, что инцидент с комментатором связан с криминалом
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Жена спортивного комментатора Романа Скворцова Ксения заявила, что инцидент с её мужем на одной из улиц Новосибирска был связан с криминалом. Комментатора нашли без сознания рядом с одним из увеселительных заведений города. Предположительно, Скворцов получил травму в конфликте с компанией отдыхавших в баре людей.

«Подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Перевели в областную больницу. Инцидент связан с криминалом. Его забрали на Свердлова, напротив администрации», — написала жена Скворцова в социальных сетях.

На данный момент комментатор находится в одной из больниц Новосибирска под присмотром врачей и проходит обследование. Полиция изучает материалы дела и уже запросила записи с камер видеонаблюдения.

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