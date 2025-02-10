Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Комментатор Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара — источник

Комментатор Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара — источник
Комментарии

Комментатор Роман Скворцов получил черепно-мозговую травму в конфликте с компанией отдыхавших в баре людей в одном из заведений на улице Новосибирска, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах. Были исследованы видеозаписи, которые зафиксировали момент удара.

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанёс один удар Скворцову, отчего тот упал», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее жена комментатора рассказала, что состояние Скворцова тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Его перевели в областную больницу.

Материалы по теме
Жена Романа Скворцова подтвердила, что инцидент с комментатором связан с криминалом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android