Комментатор Скворцов получил травму в конфликте с посетителями бара — источник

Комментатор Роман Скворцов получил черепно-мозговую травму в конфликте с компанией отдыхавших в баре людей в одном из заведений на улице Новосибирска, сообщает ТАСС с ссылкой на источник в правоохранительных органах. Были исследованы видеозаписи, которые зафиксировали момент удара.

«Предварительно, по записям камер видеонаблюдения выяснили, что Скворцов вышел из бара, также вышли двое мужчин на улицу из другого заведения. Один из них нанёс один удар Скворцову, отчего тот упал», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ранее жена комментатора рассказала, что состояние Скворцова тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Его перевели в областную больницу.