«Вашингтон» провёл церемонию в честь 700 очков Карлсона в НХЛ с участием Овечкина
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Перед матчем с «Ютой» состоялась торжественная церемония чествования защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джона Карлсона в честь 700 очков в НХЛ. Карлсон стал 31-м защитником в истории лиги, кому покорилась эта планка.
НХЛ — регулярный чемпионат
09 февраля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 5
Б
Юта
Солт-Лейк-Сити
0:1 Доан (Макбэйн, Ингрэм) – 01:10 0:2 Карконе (Гюнтер, Десимоне) – 01:42 1:2 Уилсон (Дюбуа, Строум) – 03:47 (pp) 1:3 Макбэйн (Кесселринг, Доан) – 07:07 2:3 Дюбуа (Уилсон, Овечкин) – 12:38 (pp) 2:4 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 22:47 (pp) 3:4 Строум (Овечкин, Макмайкл) – 44:49 4:4 Уилсон (Овечкин, Карлсон) – 58:29 4:5 Шмальц – 65:00
В торжественной церемонии приняли участие семья Карлсона. На медиакубе американского защитника поздравляли бывший и нынешние партнёры по команде, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард Том Уилсон вручили Карлсону и его семье цветы и бутылку с вином.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в текущем сезоне регулярки 34-летний Карлсон стал автором трёх голов и 24 результативных передач.
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