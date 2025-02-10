«Вашингтон» провёл церемонию в честь 700 очков Карлсона в НХЛ с участием Овечкина

Перед матчем с «Ютой» состоялась торжественная церемония чествования защитника «Вашингтон Кэпиталз» Джона Карлсона в честь 700 очков в НХЛ. Карлсон стал 31-м защитником в истории лиги, кому покорилась эта планка.

В торжественной церемонии приняли участие семья Карлсона. На медиакубе американского защитника поздравляли бывший и нынешние партнёры по команде, а капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и форвард Том Уилсон вручили Карлсону и его семье цветы и бутылку с вином.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в текущем сезоне регулярки 34-летний Карлсон стал автором трёх голов и 24 результативных передач.