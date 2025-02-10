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КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2024/2025

КХЛ определила лучших игроков 22-й недели сезона-2024/2025
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Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов 22-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Иван Кульбаков («Торпедо»), принявший участие в двух матчах, в которых его команда добилась победы в серии бросков. Коэффициент надёжности составил 1,39, а процент отражённых бросков — 95,24%.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 3 (2+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».

Лучшим нападающим признан Артём Галимов («Ак Барс»), набравший 6 (4+2) очков с показателем полезности «+4». В матче с СКА (8:3) форвард отметился хет-триком.

Лучшим новичком признан вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин, принявший участие в двух матчах с коэффициентом надёжности 1,25 и процентом отражённых бросков 96,55%.

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