Джош Ливо не полетел с «Салаватом Юлаевым» на выездной матч с «Куньлунем»

Лучший снайпер и бомбардир регулярного чемпионата КХЛ Джош Ливо не примет участия в завтрашнем матче «Салавата Юлаева» с «Куньлунь Ред Стар». Канадский форвард отсутствует в составе уфимцев, которые отправились на одноматчевый выезд в Мытищи. Встреча состоится завтра, 11 февраля, на «Арене-Мытищи» в 19:30 мск.

Фото: «Салават Юлаев»

Ливо получил рецидив старой травмы в матче с «Нефтехимиком». В конце третьего периода он перестал выходить на лёд, а после игры отправился на медицинское обследование.

В нынешнем сезоне 31-летний канадский нападающий провёл 47 матчей, в которых забросил 40 шайб и отдал 23 результативные передачи.