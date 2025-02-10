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Лидер «Айлендерс» Мэтью Барзал вновь выбыл из строя на срок до шести недель

Лидер «Айлендерс» Мэтью Барзал вновь выбыл из строя на срок до шести недель
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Лидер «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтью Барзал вновь выбыл из строя на срок до шести недель. Форвард уже перенёс операцию на повреждённой коленной чашечке. Канадец получил травму, блокируя бросок в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:2 ОТ), который прошёл 1 февраля.

В начале сезона Барзал также получал травму и пропустил около полутора месяцев. В текущем сезоне Мэтью Барзал набрал 20 (6+14) очков при показателе полезности «+10» в 30 матчах чемпионата НХЛ.

Напомним, на данный момент в Национальной хоккейной лиге идёт перерыв на Турнир четырёх наций. Регулярный чемпионат НХЛ возобновится матчами в ночь на 23 февраля.

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