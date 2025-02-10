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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о возможном возвращении в НХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о возможном возвращении в НХЛ
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев заявил, что держит в уме возможное возвращение в Национальную хоккейную лигу. Ранее форвард выступал в НХЛ за «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш».

– Вы играли какое-то время в Северной Америке. Есть какое-то желание снова попробовать или связываете будущее только с Россией?
– Есть, конечно, такое желание. Держу в голове тот момент, что можно ещё попробовать.

– Какая мечта в Америке? Закрепиться в клубе, завоевать Кубок Стэнли, стать лучшим бомбардиром одного конкретного сезона?
– Никогда не был бомбардиром, набирающим много очков. Как ты угонишься за Макдэвидом, Кучеровым, Маккинноном? Мне кажется, это невозможно. Поэтому разумно оцениваю свои силы. То есть где-то больше помочь команде в тяжёлые и ответственные моменты, концовках игр. Люблю, когда такая ответственность за результат. Люблю выходить в концовках. Если туда ехать, то всё равно хочешь выиграть Кубок. Есть опыт. Посмотрим, увидим, получится или нет, – цитирует Каменева «Советский спорт».

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