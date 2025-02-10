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Канадский тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что его удивило в России

Канадский тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что его удивило в России
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что в России его удивили доброжелательность людей, хорошая погода и красота Москвы. Канадский специалист первый сезон работает в КХЛ, возглавив челябинский клуб в межсезонье.

«Сразу для себя отметил доброжелательность людей, хорошую погоду и красоту столицы вашей страны, Москвы. Люди в Челябинске прекрасно ко мне относятся с самого начала моего появления в городе, причём как жители города, так и, разумеется, все сотрудники «Трактора». Это круто!» — приводит слова Гру Metaratings.

На данный момент «Трактор» возглавляет Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги.

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