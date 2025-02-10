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Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Скворцова

Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Скворцова
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Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске. Правоохранительные органы изучили видеозаписи, которые зафиксировали момент удара.

Ранее жена комментатора рассказала, что состояние Скворцова тяжёлое, но жизни ничего не угрожает. Его перевели в областную больницу. У Скворцова подтвердили черепно-мозговую травму. Состояние тяжёлое, но жизни ничего не угрожает.

В декабре 2024 года Скворцов стал лауреатом премии Вадима Синявского «Лучший спортивный комментатор по версии членов Российской ассоциации спортивных комментаторов (РАСК)». Журналист освещает хоккей и баскетбол.

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