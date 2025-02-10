«Северсталь» продлила контракт с нападающим Давидом Думбадзе. Как сообщает пресс-служба череповецкого клуба, соглашение продлено сроком на два года.

29-летний Думбадзе проводит пятый сезон за череповецкий клуб. В общей сложности за «Северсталь» Давид провёл 243 матча, в которых набрал 69 очков — забросил 33 шайбы и отдал 36 результативных передач.

В текущем сезоне «Северсталь» провела 53 матча и на данный момент расположилась на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне череповецкий клуб проиграл «Спартаку» в первом раунде плей-офф в серии из пяти матчей.