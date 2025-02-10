Наиль Якупов отправит нуждающимся свою часть призовых за победу в Матче звёзд КХЛ — 2025

Нападающий омского «Авангарда» и Дивизиона Чернышёва Наиль Якупов передаст нуждающимся свою долю призовых за победу в Матче звёзд КХЛ — 2025.

«Нам пока не говорили, как будем эту сумму делить. Но деньги 100% я кому-то отправлю, себе не оставлю. Есть люди, которые очень много делают для нас, и деньги им нужны. Я бы это особо афишировать не хотел.

Мы были близки к победе, но хозяева чуть-чуть «подкупили» судейство», — приводит ТАСС слова Якупова.

Команда Дивизиона Чернышёва в финале Матча Звёзд обыграла Дивизион Боброва (9:8) и получит 5 млн рублей.

В этом сезоне 31-летний Якупов набрал 24 35 (20+15) очков в 55 матчах чемпионата КХЛ.