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Бенуа Гру ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин в этом сезоне рекорд по голам в НХЛ

Бенуа Гру ответил на вопрос, побьёт ли Овечкин в этом сезоне рекорд по голам в НХЛ
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Главный тренер челябинского «Трактора» канадский специалист Бенуа Гру ответил на вопрос, сможет ли форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в этом сезоне побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ,

«Ему же надо забить 16, верно? Не знаю, успеет ли он выбить их в этой регулярке, но скажу, что если кто-то и сможет побить рекорд, то это точно будет Ови. В чём его фишка? Разумеется, бросок, но я бы ещё отметил его голевое чутьё — это определённо талант», — приводит слова Гру Metaratings.ru.

Напомним, Овечкин с 879 заброшенными шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, уступая только Гретцки (894).

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