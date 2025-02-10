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Жена Романа Скворцова сообщила, что её мужа через два дня должны перевести в нейрохирургию

Жена Романа Скворцова сообщила, что её мужа через два дня должны перевести в нейрохирургию
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Супруга спортивного комментатора Романа Скворцова рассказала о состоянии мужа, находящегося в реанимации в больнице Новосибирска. Журналист поступил в медицинское учреждение в ночь на 9 февраля с травмой головы.

«Пару дней он ещё должен провести в реанимации, после чего его должны перевести в отделение нейрохирургии», — приводит ТАСС слова Ксении Скворцовой.

Ранее сообщалось, что Прокуратура возбудила уголовное дело в связи с избиением комментатора Романа Скворцова, который получил черепно-мозговую травму после конфликта с посетителями бара в Новосибирске. Правоохранительные органы изучили видеозаписи, которые зафиксировали момент удара.

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