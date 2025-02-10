«Это был лучший вариант». Дмитрий Юдин — об обмене из «Ак Барса» в СКА

Защитник СКА Дмитрий Юдин рассказал, как проходил его обмен в петербургский клуб из казанского «Ак Барса».

«Это была большая неожиданность, но обстоятельства сложились наилучшим образом. Если учесть, что «Ак Барс» хотел меня обменять, то получить предложение из Петербурга в последний день дедлайна — это был лучший вариант. Спасибо СКА, городу, руководству, что поверили в меня.

На арене добавилось 10 тыс. мест и 10 тыс. болельщиков (смеётся). Я проводил здесь почти каждое лето, тренировался, занимался. Поэтому не могу сказать, что для меня что-то в городе сильно изменилось с тех пор, как я тут последний раз играл.

Спасибо большое партнёрам и команде — приняли очень тепло. Мне комфортно, как будто я и не уходил», — приводит слова хоккеиста пресс-служба СКА.

Напомним, в декабре 2024 года «Ак Барс» и СКА произвели обмен защитниками… В Казань переехал Степан Фальковский, в Санкт-Петербург перебрался Дмитрий Юдин.

29-летний Юдин в этом сезоне провёл 14 игр за СКА и отметился одной результативной передачей. Он начинал свою карьеру в санкт-петербургской команде, в которой провёл три сезона (2013/2014 — 2016/2017).