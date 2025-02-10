«Конечно же, ещё Евгений Кетов». Вернувшийся в СКА Дмитрий Юдин — о знакомых в команде

Вернувшийся в СКА защитник Дмитрий Юдин рассказал, кто остался в Санкт-Петербурге со времён его первого периода игры за клуб.

«Массажист Даниил Михайлов, сервисмены Константин Егорыч и Николай Кухоткин, водители — почти весь персонал остался. Конечно, Роман Борисович (Ротенберг. — Прим. «Чемпионата») — тогда он занимал другую позицию в клубе. Из игроков, думаю, только Сергей Плотников остался. Команда стремится завоевать кубок, идёт постоянная работа по усилению состава и тренерского штаба. Да, конечно же, ещё остался Евгений Кетов. Мы с ним пять сезонов прошли вместе в команде. Но я знаю, что такое субординация, и не хотел бы её нарушать», — приводит слова хоккеиста пресс-служба СКА.

Напомним, в декабре 2024 года «Ак Барс» и СКА произвели обмен защитниками. В Казань переехал Степан Фальковский, в Санкт-Петербург перебрался Дмитрий Юдин.

29-летний Юдин в этом сезоне провёл 14 игр за СКА и отметился одной результативной передачей. Он начинал свою карьеру в санкт-петербургской команде, в которой провёл три сезона (2013/2014 — 2016/2017).