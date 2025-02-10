Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Нефтехимик» не может вылететь на матч КХЛ в Сочи из-за густого тумана

«Нефтехимик» не может вылететь на матч КХЛ в Сочи из-за густого тумана
Комментарии

Нижнекамcкий «Нефтехимик» не может вылететь в Сочи на календарную игру чемпионата КХЛ — 2024/2025 из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н. В. Лемаева. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отправление рейса из Нижнекамска в Сочи отложено на неопределённое время. Проведение матча между «Сочи» и «Нефтехимиком» запланировано на вторник, 11 февраля. Начало игры — 19:30 мск.

Соперники в этом сезоне провели между собой одну встречу, которая состоялась в Нижнекамске. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева льда. В данный момент «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 53 играх КХЛ. Сочинцы замыкают турнирную таблицу «Запада» с 36 очками в 52 проведённых матчах.

Материалы по теме
«Такие матчи считаются украшением чемпионата». Тренер «Нефтехимика» — об 1:4 с «Салаватом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android