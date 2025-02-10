Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард минского «Динамо» Никита Пышкайло внесён в список травмированных

Форвард минского «Динамо» Никита Пышкайло внесён в список травмированных
Комментарии

Белорусский хоккеист нападающий минского «Динамо» Никита Пышкайло внесён в список травмированных.

«Игрок получил повреждение и теперь будет внесён в лазарет. Желаем Пышке скорейшего выздоровления», — написано в сообщении официального телеграм-канала минского клуба.

24-летний Пышкайло в сезоне-2024/2025 провёл 43 матча за минское «Динамо» в КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

Следующая игра минской команды в чемпионате КХЛ состоится в среду, 12 февраля. «Динамо» сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом», лидирующим в Западной конференции. Минчане занимают седьмое место на Западе, имея в активе 61 очко в 51 проведённом матче.

Материалы по теме
«Над травмами нельзя смеяться и глумиться». Якупов — о поведении болельщиков «Лады»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android