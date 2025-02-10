Форвард минского «Динамо» Никита Пышкайло внесён в список травмированных

Белорусский хоккеист нападающий минского «Динамо» Никита Пышкайло внесён в список травмированных.

«Игрок получил повреждение и теперь будет внесён в лазарет. Желаем Пышке скорейшего выздоровления», — написано в сообщении официального телеграм-канала минского клуба.

24-летний Пышкайло в сезоне-2024/2025 провёл 43 матча за минское «Динамо» в КХЛ и набрал 6 (2+4) очков.

Следующая игра минской команды в чемпионате КХЛ состоится в среду, 12 февраля. «Динамо» сыграет в Ярославле с местным «Локомотивом», лидирующим в Западной конференции. Минчане занимают седьмое место на Западе, имея в активе 61 очко в 51 проведённом матче.