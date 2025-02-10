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Владислав Каменев составил звено мечты. В нём два бывших игрока ЦСКА и вратарь из НХЛ

Владислав Каменев составил звено мечты. В нём два бывших игрока ЦСКА и вратарь из НХЛ
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Нападающего ЦСКА Владислава Каменева попросили составить звено мечты. Он включил себя и двух бывших партнёров по армейскому клубу.

«Так тройку-то знаю, а пятёрку… Тройка точно: Каменев-Окулов-Плотников. Защитники: пусть будет Тревор Мёрфи, Никита Нестеров, ну и вратарь — Семён Варламов», — приводит слова форварда телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске».

28-летний Каменев в сезоне-2024/2025 провёл 52 матча за ЦСКА в чемпионате КХЛ-2024/2025 и набрал 22 (7+15) очка. В минувшем уикенде он был участником Матча звёзд КХЛ — 2025 в составе команды Дивизиона Тарасова. В матче за третье место Каменев забил гол и сделал результативную передачу.

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