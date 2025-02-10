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Дмитрий Юдин рассказал, куда вложил бы $ 1 млн, если бы выиграл в лотерее

Дмитрий Юдин рассказал, куда вложил бы $ 1 млн, если бы выиграл в лотерее
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Защитник СКА Дмитрий Юдин рассказал, куда вложил бы деньги в случае выигрыша $ 1 млн в лотерею.

«Я бы сейчас поделил эти деньги. Часть, безусловно, отдал бы на поддержание развития хоккея в родном городе. Слава богу, в последние годы ситуация с детским хоккеем там улучшается. Наш город подарил стране и миру многих чемпионов, например, Сашу Радулова. А остальные деньги… Мои жизненные обстоятельства сложились так, что я бы хотел, чтобы придумали вакцину от рака. Вот в это я бы вложил деньги. И в приют для бездомных животных», — приводит слова хоккеиста пресс-служба СКА.

29-летний Юдин в этом сезоне провёл 14 игр за СКА и отметился одной результативной передачей.

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