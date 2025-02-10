Нижнекамcкий «Нефтехимик» полетит на матч КХЛ в Сочи из Уфы, куда отправился на автобусе

Нижнекамcкий «Нефтехимик» полетит в Сочи на календарную игру чемпионата КХЛ — 2024/2025 из Уфы, куда доберётся на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что команда не может вылететь в Сочи из-за густого тумана в аэропорту Бегишево им. Н. В. Лемаева.

Проведение матча между «Сочи» и «Нефтехимиком» запланировано на вторник, 11 февраля. Начало игры — 19:30 мск.

Соперники в этом сезоне провели между собой одну встречу, которая состоялась в Нижнекамске. Победу со счётом 2:1 одержали хозяева льда. В данный момент «Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 45 очков в 53 играх КХЛ. Сочинцы замыкают турнирную таблицу «Запада» с 36 очками в 52 проведённых матчах.