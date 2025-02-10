Пресс-служба «Спартака» обратилась к игрокам красно-белых, игравшим в Матче звёзд КХЛ

Пресс-служба «Спартака» опубликовала пост в официальном телеграм-канале клуба по итогам выступления Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина в Матче звёзд КХЛ — 2025.

«Спасибо за Матч Звёзд, парни! Пора возвращаться к работе — ждём шоу на ближайших играх «Спартака!» — написано в посте телеграм-канала ХК «Спартак».

Голдобин, Морозов и Порядин выступали на Матче звёзд КХЛ в составе команды Дивизиона Боброва, с которой заняли второе место. Хоккеисты «Спартака» общими усилиями в двух играх Матча звёзд набрали 17 (10+7) очков. На счету Порядина и морозова по 6 (3+3) баллов, Голдобин отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.