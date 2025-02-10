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Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций

Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций
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Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и Монреале.

Главный тренер Джон Купер расставил нападающих в следующих сочетаниях:

  • Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митчелл Марнер;
  • Марк Стоун – Сидни Кросби – Наджтан Маккиннон;
  • Сет Джарвис – Брейден Пойнт – Брэд Маршан;
  • Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт.

Пары защитников:

  • Девон Тэйвс – Кейл Макар;
  • Джош Моррисси – Колтон Парэйко;
  • Ши Теодор – Дрю Даути;
  • Трэвис Санхайм.

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны пропустил тренировку из-за простуды.

Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире против Швеции. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск.

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