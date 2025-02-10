Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и Монреале.

Главный тренер Джон Купер расставил нападающих в следующих сочетаниях:

Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митчелл Марнер;

Марк Стоун – Сидни Кросби – Наджтан Маккиннон;

Сет Джарвис – Брейден Пойнт – Брэд Маршан;

Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт.

Пары защитников:

Девон Тэйвс – Кейл Макар;

Джош Моррисси – Колтон Парэйко;

Ши Теодор – Дрю Даути;

Трэвис Санхайм.

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны пропустил тренировку из-за простуды.

Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире против Швеции. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск.