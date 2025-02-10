Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций
Сборная Канады провела первую тренировку перед Турниром четырёх наций, который пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и Монреале.
Главный тренер Джон Купер расставил нападающих в следующих сочетаниях:
- Сэм Райнхарт – Коннор Макдэвид – Митчелл Марнер;
- Марк Стоун – Сидни Кросби – Наджтан Маккиннон;
- Сет Джарвис – Брейден Пойнт – Брэд Маршан;
- Брэндон Хэйгл – Энтони Сирелли – Сэм Беннетт.
Пары защитников:
- Девон Тэйвс – Кейл Макар;
- Джош Моррисси – Колтон Парэйко;
- Ши Теодор – Дрю Даути;
- Трэвис Санхайм.
Форвард «Филадельфии» Трэвис Конечны пропустил тренировку из-за простуды.
Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире против Швеции. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск.
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