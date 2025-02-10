Кросби и Макдэвид вошли в первую бригаду большинства на тренировке сборной Канады

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Колорадо» Коннор Макдэвид вошли в первую спецбригаду большинства на первой тренировке сборной Канады перед Турниром четырёх наций — 2025.

Поностью составы бригад большинства выглядели следующим образом:

Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Сэм Райнхарт, Кейл Макар. Митчелл Марнер, Брейден Пойнт, Марк Стоун, Джош Моррисси, Ши Теодор.

Турнир четырёх наций пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале. Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире со Швецией. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные США и Финляндии.