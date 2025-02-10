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Кросби и Макдэвид вошли в первую бригаду большинства на тренировке сборной Канады

Кросби и Макдэвид вошли в первую бригаду большинства на тренировке сборной Канады
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби и форвард «Колорадо» Коннор Макдэвид вошли в первую спецбригаду большинства на первой тренировке сборной Канады перед Турниром четырёх наций — 2025.

Поностью составы бригад большинства выглядели следующим образом:

  1. Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид, Сэм Райнхарт, Кейл Макар.
  2. Митчелл Марнер, Брейден Пойнт, Марк Стоун, Джош Моррисси, Ши Теодор.

Турнир четырёх наций пройдёт с 13 по 21 февраля в Бостоне и в Монреале. Сборная Канады проведёт свой первый матч на турнире со Швецией. Игра состоится 13 февраля и начнётся в 4.00 мск. Также в соревнованиях примут участие сборные США и Финляндии.

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